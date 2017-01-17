"Во времена Сависаара именно Аас управлял административной машиной и организовал все, на основе чего Сависаар пришел и победил. К примеру, идея о создании бесплатного общественного транспорта принадлежала именно Аасу. Аас уже более года успешно исполняет обязанности мэра Таллинна и знает город как свои пять пальцев. Несмотря на это, выйти с его кандидатурой на выборы было бы рискованно, и, скорее всего, Ратас на это не пойдет", — говорится в статье EPL.

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"С удивлением прочитала в статье Eesti Päevaleht мнение журналиста о том, как жители Таллинна "получили" бесплатный общественный транспорт. Помню этот период очень хорошо, так как с осени 2011 года работала на посту старейшины самого крупного района столицы — Ласнамяэ — и непосредственно принимала участие в организации общегородского референдума от результатов которого зависело — быть бесплатному общественному транспорту или не быть", — прокомментировала статью Иванова.

Причин она приводит две: "Во-первых, мэра Эдгара Сависаара в этой идее не поддерживали его ни то что оппоненты, но и его соратники по мэрии. Особенно негативно к этой идее относились чиновники, кто были ответственными за бюджет. Ведь все на тот момент считали это утопией — за счет увеличения количества жителей наполнить городской бюджет так, чтобы оплатить весь городской транспорт для постоянных жителей столицы. Во-вторых, для того, чтобы претворить в жизнь столь смелое политическое решение, Эдгару Сависаару необходимо было получить результат городского опроса накануне приема бюджета на 2013 год и провести голосование в горсобрании".

По словам Ольги Ивановой, "во многом введение бесплатного общественного транспорта и было основным предвыборным обещанием центристов перед последними местными выборами".

"Триумфальная победа центристов во многом была основана и на тех 40 000 голосов, которые лично набрал Сависаар. Сегодня многие центристы, а также наши избиратели в ожидании того, как будут развиваться события во время предвыборной компании. С какими обещаниями мы выйдем к своим избирателям, какие лица будут первыми в избирательных списках, появится ли сильный конкурент центристам в виде новой партии или избирательных союзов? Поживем увидим", — резюмирует она.

rus.delfi.ee
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