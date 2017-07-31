Ольга Иванова: судьба избирательного списка Эдгара Сависаара решится в четверг

В понедельник, 31 июля, депутат Рийгикогу Ольга Иванова встретилась с экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По словам Ивановой, судьба альтернативного списка Центристской партии решится в ближайший четверг.

"Сегодня мы достаточно долго обсуждали планы Сависаара. Пришли к выводу, что до четверга конкретных результатов мы не оглашаем. Дабы наши избиратели долго не ждали, на этой неделе все решится. Эдгар Сависаар примет окончательное решение, будет ли он выходить со своим избирательным списком", — сообщила Иванова в интервью корреспонденту службы информации "Радио 4", передает rus.err.ee.

"Эта неделя решающая и для меня с Оудекки Лооне. У меня еще ряд встреч с людьми, которые были у нас в списке. К концу недели, а именно к четвергу, мы планируем сформулировать окончательное решение. Не стоит особо затягивать эти обсуждения, поскольку уже все устали от постоянных обещаний. В четверг будет все понятно и ясно", — добавила Иванова.