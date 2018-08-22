Ольга Иванова покинула парламентскую фракцию Центристской партии

Депутат добавила, что к такому шагу ее подтолкнуло решение правление Центристской партии вмешаться в дела Нарвского горсобрания. По ее оценке, правление перегнуло палку, передает rus.err.ee.

В конце прошлой недели, как писал rus.err.ee, Ольга Иванова подала заявление руководству Центристской партии о выходе из состава правления организации.