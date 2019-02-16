Ольга Иванова: партии приходилось созывать из-за меня тайные собрания правления

Во времена, когда Сависаар еще был председателем, вы предложили исключить из партии Майлис Репс. Почему?

Что было представлено суду чести, все эти ее высказывания в СМИ о председателе партии. Ее совет привезти в Хундисильма свечи или что-то в этом роде был неприличен и бесчеловечен. Это было эмоциональное предложение, но оно не нашло поддержки.

Это было ваше личное предложение?

Это было мое предложение и предложение других людей, но подписалась под ним я.

Сависаар помогал вам подготовить это предложение?

Не, не помогал. Он не составляет текстов для других.

Не было ли это инициативой самого Сависаара, а вы просто танкистом, который это подписал?

Танкисты бывают везде, но тогда все было иначе. Это было аргументированное предложение суду чести, но суд чести не поддержал его.

Из-за заявления Репс вы и поссорились с крылом Симсон, Ратаса и Репс?

Это случилось более двух лет назад. Я уже и не помню. Все накопилось, было ясно, про продолжать невозможно. Я была очень рада, что мне не надо было больше участвовать в собраниях правлении, когда я от этого отказалась. Когда я состояла в правлении, то я их раздражала. Знаю, что они были вынуждены собирать тайные собрания без меня.

Тайное правление — что это значит?

Там они принимали самые важные решения, но pro forma на собрания должны были приглашать и меня, потому что закон об НКО действует для всех.