Ольга Иванова: партии приходилось созывать из-за меня тайные собрания правления
Бывшая центристка Ольга Иванова рассказала о том, как весной 2016 предложила исключить Майлис Репс из партии.
Бывшая центристка Ольга Иванова рассказала о том, как весной 2016 предложила исключить Майлис Репс из партии.
Во времена, когда Сависаар еще был председателем, вы предложили исключить из партии Майлис Репс. Почему?
Что было представлено суду чести, все эти ее высказывания в СМИ о председателе партии. Ее совет привезти в Хундисильма свечи или что-то в этом роде был неприличен и бесчеловечен. Это было эмоциональное предложение, но оно не нашло поддержки.
Это было ваше личное предложение?
Это было мое предложение и предложение других людей, но подписалась под ним я.
Сависаар помогал вам подготовить это предложение?
Не, не помогал. Он не составляет текстов для других.
Не было ли это инициативой самого Сависаара, а вы просто танкистом, который это подписал?
Танкисты бывают везде, но тогда все было иначе. Это было аргументированное предложение суду чести, но суд чести не поддержал его.
Из-за заявления Репс вы и поссорились с крылом Симсон, Ратаса и Репс?
Это случилось более двух лет назад. Я уже и не помню. Все накопилось, было ясно, про продолжать невозможно. Я была очень рада, что мне не надо было больше участвовать в собраниях правлении, когда я от этого отказалась. Когда я состояла в правлении, то я их раздражала. Знаю, что они были вынуждены собирать тайные собрания без меня.
Тайное правление — что это значит?
Там они принимали самые важные решения, но pro forma на собрания должны были приглашать и меня, потому что закон об НКО действует для всех.
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