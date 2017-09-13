Ольга Иванова остается во фракции Центристской партии

Члены фракции Центристской партии в Рийгикогу решили, что Ольга Иванова продолжит работу во фракции, так как она пообещала поддерживать правительство и принимаемые им решения, а также что она будет придерживаться всех рабочих распоряжений, говорится в пресс-релизе фракции Центристской партии.

По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, депутаты фракции обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества с Ольгой Ивановой и в результате пришли к выводу, что Иванова может продолжить работу во фракции. ”Иванова убедила нас в том, что она хочет продолжить работу в нашей фракции, что она хочется остаться, чтобы в дальнейшем поддерживать политику нынешнего правительства. Кроме того, Ольга Иванова подтвердила, что будет придерживаться дисциплины во имя реализации правительственных идей. Коалиция, возглавляемая центристами, уже решила поднять не облагаемый налогом минимум, улучшить доступность медицины благодаря финансовым вливаниям в сферу здравоохранения, поднять доходную базу самоуправлений и еще много других вещей, призванных улучшить качество жизни населения. Учитывая всю значимость этих решений, поддержка парламентариев очень приветствуется”, — отметила Сарапуу.

В свою очередь Ольга Иванова добавила, что продолжит поддерживать нынешнее правительство. ”Я всегда говорила о том, что как для Эстонии, так и для реформистов, было полезно, что Партия реформ теперь находится в оппозиции. Альтернативы сегодняшнему правительству я не вижу, поэтому я точно не буду тем человеком, который вернет власть реформистам”, — сказала Иванова.

Сарапуу добавила также, что крайне важно, чтобы все члены фракции придерживались порядка и дисциплины, а общение друг с другом было уважительным и конструктивным. ”Члены нашей фракции пришли к выводу, что решение собрания и правления Центристской партии об исключении из своих рядов тех политиков, которые баллотируются по конкурирующим спискам, было правильным. В то же время, мы дали Ивановой возможность внести свой вклад в реализацию коалиционного договора”, — сказала Керсти Сарапуу.