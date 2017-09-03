Ольга Иванова: однопартийцы обещали уйти, если меня прогонят

Совет уполномоченных Центристской партии принял сегодня заявление, в котором говорится, что кандидирующие не в Центристской партии люди не могут оставаться в ее рядах.

Эдгар Сависаар может сохранить членство в основанной им партии, а Ольге Ивановой показали на дверь.

Для Ивановой данное решение было сюрпризом. Она впервые услышала он нем от Delfi.

”Не слышала о таком. Спасибо, что сообщили”, — сказала она.

Иванова назвала решение совета уполномоченных Центристской партии достойным сожаления и грустной новостью. ”В Избирательном союзе Сависаара много прекрасных центристов. Очень жаль”, — говорит она.

Иванова утверждает, что есть некоторые члены центристской фракции Рийгикогу, которые обещали в случае ее выдворения из партии также уйти.

По словам Ивановой, сейчас еще не ясно, что будет происходить дальше.

”Я же член правления партии. В понедельник состоится собрание правления. Может, тогда что-то прояснится”.