Ольга Иванова: одни центристы говорят то, что необходимо для сохранения русских голосов, а руководство думает совершенно иначе

Мне не нравятся двойные стандарты, которые повсюду. Мне это не подходит. Я пришла в политику и думала, что мы стоим за определенные принципы, что у нас определенные цели, которых мы хотим достичь. Яне Тоом и Михаилу Корбу известно, что Центристская партия — единственная партия, выступающая за сохранение русских школ, но в это же время появляется Кадри Симсон и говорит, что после выборов кандидатами в коалицию для центристов останутся те же партии, что и прежде, то есть Исамаа. На одном из инфочасов Рейнсалу сам сказал мне, что Исамаа — это та сила, которая мешает центристам претворять их обещания в жизнь. Русская школа, гражданство и другие темы. Одни центристы говорят, что надо, чтобы сохранить русских избирателей, а руководство думает совершенно по-другому.
Юри Ратас предлагал вам что-то, чтобы вы не выступали с избирательным союзом против Центристской партии?
Нет. Никто ничего не предлагал. Скорее, пытались запугать, мол, вы сами понимаете, что будет и какие шаги предпримет партия. Никаких предложений не было, да и вряд ли я приняли бы их, поскольку перед этим был 9 мая, после которого меня и Оудекии во фракции ”поставили к стенке”. После того, как премьер-министр посчитал нужным написать о своем однопартийце большой пост в Facebook, ему по сути больше нечего было предложить.
Но Яне Тоом предложили. Что?
Не знаю. Думаю, ничего. Думаю, она сама в последний момент решила, что не хочет.
Струсила?
Это надо спросить у нее. Смотря на то, что происходит, думаю, ей не предложили ничего. Она просто смогла дальше оставаться в партии.