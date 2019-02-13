Ольга Иванова: одни центристы говорят то, что необходимо для сохранения русских голосов, а руководство думает совершенно иначе

После смены власти у всех остальных в партии Юри Ратаса все было хорошо. Почему не у вас?

Это был мой сознательный выбор. Я и некоторые другие центристы, которые присоединились к избирательному союзу Эдгара Сависаара, решили поддержать на местных выборах его. Тогда Центристская партия решила, что эти люди партии не нужны. Нас исключили. Я рада, что все остальные обрели теплые места и в избирательных списках под крылом Ратаса. Это хорошо, что их сотрудничество действует.

Сависаара тоже надо было исключить?

Конечно, он же стоял во главе избирательного союза.

Когда произошел окончательный разлад? Когда вы создали избирательный союз Сависаара?

Да, определенно.

Зачем нужен был этот союз?

Я не жалею об этом решении. Единственное, что мы опоздали и у нас было мало времени на то, чтобы представить себя и познакомиться с избирателями. Поскольку Сависаар оставался в Центристской партии, то избиратели находились в замешательстве. Запущенная Таллинном пропагандистская машина работала против Сависаара и Делового Таллинна. Все это в совокупности привело к тому, что мы не получили того результата, которого хотели. Я не жалею о том опыте, что получила. Я все равно бы не осталась в Центристской партии.