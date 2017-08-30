Ольга Иванова — о списке Сависаара, его финансировании и взаимоотношениях с однопартийцами

Продвинутые Сависааром чиновники, таллиннские отцы и городские медиа повернулись к партийному экс-лидеру спиной. Союз Сависаара хотят затоптать, говорит о поведении столичных властей его нынешняя ближайшая соратница Ольга Иванова. Об этом пишет газета Eesti Ekspress.

- В понедельник сообщили об объединении избирательного Союза Сависаара и Союза Сыырумаа-Мыйза. О списке Сависаара я уже немножечко в курсе…

- Если вы имеете в виду список, что у меня на странице kandidaadid.ee, то он не окончательный. Нам стало известно, что с людьми, имена которых мы добавили на страничку, сразу же связываются: угрожают или предлагают работу.

- Кто угрожает?

- Те, кто хочет, чтобы люди не выдвигали бы свои кандидатуры в нашем избирательном союзе. Их весьма много, в том числе и в нашей партии.

- Центристскую партию тревожит больше всего именно ваш список?

- Да, это так. Например, Марине Сухнёвой из нашего списка звонили и предлагали работу.

- Какую работу ей предлагали?

- Одно из наших предвыборных обещаний — комиссия по спорам КТ, которая предполагает внесудебное решение проблем. Поскольку у Марины — а сама она юрист — она практически создана, ей предложили, мол, приходите к нам на работу и сделайте.

- Кто предложил? Город Таллинн?

- Нет, старейшина (позже Eesti Ekspress получила подтвержденную информацию, что речь идет о старейшине Ласнамяэ Марии Юферевой — прим. ред.).

- В ”Столице” недавно вышла статья о Сависааре.

- Да-да, мол, здоровье его плохо, что он подсудный инвалид.

- Имени автора под статьей не было. Кто ее написал?

- Я думаю, что это было сделано по заказу Александра Чаплыгина (главред ”Столицы” — прим. ред).

- Как же так: эти же самые люди с десяток лет Сависаара поддерживали и защищали…

- И Сависаар их защищал и поддерживал, в том числе и Чаплыгина. Яна Тоом в свое время хотела уволить Чаплыгина, так как считала, что качество газеты снизилось; и ей не нравилось, что делает Чаплыгин, и, быть может, ей не нравился и подбор кадров. Чаплыгин и сам говорил, что ему нравится Сависаар, так как Сависаар его защищал.

- И теперь эти люди ударили его ножом в спину?

- долгое молчание

<…>

- Система, которую выстроил Сависаар, теперь работает против него.

- Все — его ученики. Даже нынешняя старейшина района попала туда благодаря Сависаару.

<…>

- ”Спутник Эстония” и Baltnews — кого они поддерживают?

- Всех, вроде бы. Они выставляют все, что получают.

- Каковы ваши отношения с Яной Тоом?

- Никак, мы не общаемся. Она не звонила и не связывалась.

- Многие люди, кто теперь с вами в избирательном Союзе Сависаара, пришли же из-за Яны Тоом. Она предала вас?

- Яна сама говорит, что в политике у нее нет друзей, и ей некого предавать, кроме своего избирателя.

- Твои соратники все же твой соратники.

- Скажу честно: в тот день, когда она в 09:30 нам сообщила, что она не пойдет с нами, я ей сказала: ты останешься одна. Как говорится, чужой среди своих, свой среди чужих.

- Почему Яна Тоом передумала?

Она мне не сказала, что было тому причиной. Эдгар тоже допустил одну ошибку. Ратас позвонил Эдгару и спросил: что ты делаешь? Он ответил: я иду с Яной. Тогда все полумали, что если Яна не идет, то ничего не случится, и стали с ней работать. У нас втроем (Тоом, Иванова, Лооне) однажды в помещении парламенской фракции Центристкой партии была беседа с Кадри Симсон, Майлис Репс и Кылвартом, а вообще у Яны все время были какие-то частные переговоры.

<…>

- Что Центристская партия с вами сделает — я имею в виду как вас лично, так и ваших соратников?

- Лично со мной сложнее, так как я член правления Центристской партии. Что до других, я считаю, что повырывают и начнут выбрасывать.

Технология, по которой в партии делают демократию, ведь известна. Я считаю, что и после сегодняшнего интервью или же после какого-нибудь иного пойдут в суд чести. Если Иванову все же хотят выкинуть — пойдут этим путем. У меня как у члена правления есть такая защита, что мой вопрос придется обсуждать на голосовании на конгрессе. Ну, и тогда, по всей видимости, меня все же выкинут. (смеется)

- И вы, и Сависаар баллотируетесь в Ласнамяэ. Со стороны Центристской партии номер один по Ласнамяэ — Кылварт. Центристкий номер один. Как вы ладите с Кылвартом?

- Я никак не лажу, так как мы не общаемся. Я понимаю, что Яна намерена общаться с Оудекки.

<…>

- Откуда деньги на Союз Сависаара?

- Самая большая наша статья расходов — наружная реклама, плакаты. Сейчас — так, что те же люди, что на плакатах, сами же деньги и вкладывали. Я знаю эти разговоры, мол, нас поддерживают какие-то ласнамяэские предприниматели; но нет. Кандидаты сами вкладывали деньги.

Полностью интервью с Ольгой Ивановой читайте в Eesti Ekspress.