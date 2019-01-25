25.01.2019, 10:50

Ольга Иванова о работе в Рийгикогу: бьешься головой о стену и ничего не получается

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rus.delfi.ee
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Olga Ivanova
Olga IvanovaFoto: Madis Veltman

Одна из причин, по которым сразу 16 депутатов из нынешнего состава Рийгикогу решили не баллотироваться на следующих выборах, связана с разочарованием в парламентской работе, где далеко не всем депутатам удается реализовать свои планы и инициативы, заявила внефракционный депутат Рийгикогу Ольга Иванова в эфире утренней передаче "Кофе+" на телеканале ETV+.

"На мой взгляд, основываясь на моем опыте работы в парламенте, люди идут туда с желанием что-то изменить, что-то сделать, а в итоге сталкиваются со стеной непонимания. Чтобы чего-то добиться в парламенте, надо иметь очень хорошие отношения с руководителем своей партии. Мало принципиальных позиций, желания что-то сделать. Надо уметь интриговать, лоббировать свои интересы, ходить по кабинетам, вовремя улыбаться и т.д. Наверное, есть определенное разочарование в своей работе, когда ты бьешься головой о стену, а в итоге ничего не получается", — сказала Иванова.

Тем не менее, в качестве основной причины своего отказа баллотироваться на выборах она назвала личную трагедию: "Прошлый год для меня был очень тяжелым. Я потеряла дорогого и любимого человека. Это заставило меня пересмотреть, чем я занимаюсь, и с другой точки взглянуть на своих коллег. Поэтому я приняла решение по сугубо личным причинам сделать паузу в своей политической карьере".

По словам бывшей центристки, ей поступали предложения от других партий, но они ни к чему не привели.

По ее мнению, наиболее вероятным итогом выборов станет коалиция Центристской партии и Партии реформ: "Реформисты здесь выбили почву из под ног центристов, которые планируют построить свою кампанию на страшилках правой коалиции — EKRE, Партия реформ — что было бы красной тряпкой для русскоговорящего избирателя. Но Кая Каллас заявила, что реформисты не будут создавать коалицию с EKRE, что немного нарушило планы центристов".

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