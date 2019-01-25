Ольга Иванова о работе в Рийгикогу: бьешься головой о стену и ничего не получается

"На мой взгляд, основываясь на моем опыте работы в парламенте, люди идут туда с желанием что-то изменить, что-то сделать, а в итоге сталкиваются со стеной непонимания. Чтобы чего-то добиться в парламенте, надо иметь очень хорошие отношения с руководителем своей партии. Мало принципиальных позиций, желания что-то сделать. Надо уметь интриговать, лоббировать свои интересы, ходить по кабинетам, вовремя улыбаться и т.д. Наверное, есть определенное разочарование в своей работе, когда ты бьешься головой о стену, а в итоге ничего не получается", — сказала Иванова.

Тем не менее, в качестве основной причины своего отказа баллотироваться на выборах она назвала личную трагедию: "Прошлый год для меня был очень тяжелым. Я потеряла дорогого и любимого человека. Это заставило меня пересмотреть, чем я занимаюсь, и с другой точки взглянуть на своих коллег. Поэтому я приняла решение по сугубо личным причинам сделать паузу в своей политической карьере".

По словам бывшей центристки, ей поступали предложения от других партий, но они ни к чему не привели.