Ольга Иванова нашла серьезные противоречия в выступлении президента

Депутат парламента Эстонии Ольга Иванова сейчас находится среди гостей президентского приема в Эстонском национальном музее. По просьбе Delfi политик поделилась своим первыми впечатлениями от речи президента Керсти Кальюлайд.

"В речи президента надо отметить, во первых, что она много времени уделила, что называется, повседневной политике /päevapoliitika, она не говорила о каких-то глобальных вещах. С другой стороны, в рамках обсуждения этой повседневной политики, она сказала, казалось бы, позитивные слова в начале речи — о том, что наше общество едино, что мы не должны обращать внимания на цвет кожи, акцент и т.д. При этом Керсти Кальюлайд хорошо и позитивно отметила, что наше общество должно существовать без приказов и запретов, и тут же через несколько предложений она говорила о том, что нет, Эстония должна продолжать свою требовательную политику гражданства, говорила о том, что нашей стране следует делать, а что не стоит делать. И поэтому для меня большой вопрос, как президент может себе настолько противоречить в одной речи", — сказала Иванова.

"Вообще, речь была длинная, но, на мой взгляд, по существу каких-то глобальных вещей сказано не было. Опять говорилось о том, что мы являемся равным партнером для наших северных соседей, что, на взгляд главы государства, Эстония себя часто недооценивает как партнера. С другой стороны, президент похвалила школы, похвалила систему образования, похвалила учителей, что было, конечно, приятно. Я думаю, в первую очередь, приятно должно быть самим учителям", — добавила она.

- Тебя не удивило, что Россию президент упомянула лишь вскользь, и в то же время довольно изящной формулировкой что-то вроде, что ”есть один сосед, который десятилетиями доставлял нам разочарования”?

- Она скорее указала, что не стоит агрессивно реагировать в случае, если сосед вновь нам доставляет какие-то неудобства. Да, меня это удивило, я ждала другого. Но это было правильное, и как мне кажется, взвешенное решение — сказать о том, что соседей не выбирают. Наконец-то это понимание стало приходить к нашим политикам… Однозначно удивило, но было грамотно сказано.

- А в целом что бы ты еще отметила?

- По сравнению с прошлым годом, когда Керсти Кальюлайд впервые выступала с такой речью, она несомненно стала более уверенной и самоуверенной. В речи вновь было много уделено места заботе, заботливости и внимательности к друг другу, но в то же время в зале, пока мы стояли, человек упал в обморок. Через некоторое время эту женщину увезли медики на каталке (в общей сложности в Эстонском Национальном музее во время приема помощь врачей понадобилась трем гостям, — прим.редакции).

Словом, приглашать людей на каблуках, в вечерних платьях в помещение, где сесть почти негде — это по меньшей мере невнимательно. Более полутора часов многие простояли на ногах, ведь лавок — а это были такие простые деревянные скамьи в индейском стиле, — всем не хватало. Выглядит ужасно, в общем.

А фильм, который показали после речи президента, был каким-то непонятным, картинка визуально оставила депрессивные впечатления. Это, мягко говоря, не совсем то, что мы ожидали на столетний юбилей, особенно вспоминая все те скандалы вокруг заказа этого представления у театра NO99.