14.04.2018, 17:35

Ольга Иванова: на Каю Каллас возлагаются большие надежды лояльного электората реформистов

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rus.delfi.ee
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Olga Ivanova
Olga IvanovaFoto: Madis Veltman

Сегодня на съезде руководителей Партии реформ будет выбран новый председатель партии. Вероятно, им станет Кая Каллас. По словам депутата Ригикогу Ольги Ивановой, сегодня Кая Каллас находится на ”линии огня”.

"Во-первых, на нее возлагаются большие надежды лояльного электората реформистов, то есть, от нее ожидают возврата к либеральным ценностям и интересам, в первую очередь, бизнеса.

Во-вторых, все понимают, что исключительно интересами бизнеса не получишь большинства голосов на следующих парламентских выборах, а это значит, что Кая должна предложить программу, которая привлечет достаточно голосов в том числе и социальной составляющей.

В-третьих, под ударом находится сам авторитет Калласов, так как после публичной отставки Певкура и нюансов разборок внутри партии, у Каи нет права на ошибку. Одним словом, предстоящие парламентские выборы обещают быть интересными. Особенно буду следить за речью Каи и ее посылом обществу, а также предвыборными обещаниями, которые обязательно должны прозвучать".

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