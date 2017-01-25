Ольга Иванова — Мартину Хельме: Эстония давно такая же моя страна, как и твоя

”В свете развернувшейся полемики о нулевом варианте эстонского гражданства, а особенно на высказывания Мартина Хельме, о том, что ”нашу страну хотят отдать русским”, хочется ответить коротко — Эстония давно такая же моя страна, как и твоя, Мартин!” —отреагировала на тему гражданства для серопаспортников и не только депутат Рийгикогу центристка Ольга Иванова.

Напомним, что полемика вновь возникла после интервью лидера центристов и премьер-министра Эстонии Юри Ратаса "Радио Свобода", в котором политик сказал, среди прочего: "Мы считаем ненормальной ситуацию, когда у жителей страны нет гражданства, и один пункт в нашей программе (программе Центристской партии — прим.ред.) говорит, что все люди, которые прожили здесь более 25 лет, должны получить эстонский паспорт". В среду, 25 января, выступая в парламенте Ратас пояснил в ответ на вопрос депутата от EKRE Мартина Хельме, что не имел в виду нулевой вариант гражданства, а облегченное получение гражданства для серопаспортников.

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Ольга Иванова продолжает: "Нравится это кому-то или нет, но факт остается фактом — местные русскоязычные такие же полноправные жители и граждане своей страны, как Мартин Хельме или кто-то другой".

"Я сама родилась в Эстонии, мои родители родились в Эстонии, мой отец отработал на шахте около 40 лет, будучи Эстонии весьма полезным, после восстановления независимости Эстонии они посещали Россию буквально несколько раз, а за последнее десятилетие и вовсе не ездили. Я — гражданин по натурализации, в 9-м классе сдавала экзамены и ходатайствовала о гражданстве. Мои родители, несмотря на всю их лояльность и законопослушность своему государству, не имеют до сих пор ряда прав — они не могут проголосовать на выборах в парламент, и они не могут свободно выбрать страну ЕС, где смогли бы трудоустроиться и являются aliens для своей страны", — рассуждает депутат.

"Теперь вопрос — кому этой выгодно? Полностью согласна с мнением Яны Тоом, что если выдать всем серопаспортнаким гражданство, то это серьезно отразится на политической ситуации в стране сразу по нескольким причинам. Во-первых, встанет вопрос — кем пугать эстонского избирателя и клеймить ”рукой Кремля”? (EKRE потеряет свой политический плацдарм). Во-вторых, чем объяснять тогда огромные инвестиции в строительство военных баз для союзного контингента, если отпадет угроза ”судьбы Крыма”? (Любимая предвыборная тема для Реформистов). И наконец, в-третьих, кто будет работать в шахтах, водителями автобусов и трамваев, класть асфальт и убирать улицы, или работать продавщицами в ZARA, если огромное количество людей получит вместе с гражданством возможность уехать из страны и в Европе получать за свою работу совсем другие деньги. Эти профессии я привила в пример, не потому, что с ними что-то не так, а лишь потому, что, как это ни постыдно должно звучать для страны, но ведь многие считают, что именно на этих местах трудятся исключительно серопаспортники", — считает Иванова.



Она уверена, что "нормальные, образованные, мыслящие люди не могут разделять орбитальные для огромного количества жителей страны мнения Мартина Хельме". И объясняет это следующим образом: "Потому как, пусть даже граждане по натурализации или без гражданства, сумели добиться гораздо больших вершин, чем упомянутый депутат. Например, построил свой бизнес, дал работу людям, платит налоги, за счет которых, кстати, и получают зарплату депутаты. Или сумел реализовать себя в педагогике, тем самым внеся вклад в наше общее благополучное будущее, или занялся благотворительностью, и каждый день думает не о своем личном профите, а о тех, кто нуждается в помощи. И таких примеров можно проводить огромное количество, потому что русскоязычные эстонцы давно уже успешные, предприимчивые и полноправные граждане Эстонии".

Иванова надеется, что и Эстония осознает ценность человеческого капитала: "Остается только надеется, что наша страна лучше рано чем поздно поймет насколько важно, чтобы все ее жители чувствовали себя равными".