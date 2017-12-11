Олег Тесла: на пресс-конференции Путина я езжу ради эстонского народа

14 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1640 человек, среди которых трое из Эстонии. Это главный редактор ”Радио Палдиски” Олег Тесла, московский корреспондент Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев и представитель портала Baltija.eu Вадим Савицкий. Чтобы задать вопрос Путину, Олег Тесла по традиции обратился к читателям Delfi, а также рассказал, как ему удается четвертый год подряд попадать на конференцию, что он думает о российской пропаганде, а также что для него означает Владимир Путин.

Журналист ”Радио Палдиски” Олег Тесла — регулярный гость пресс-конференций Путина. Уже четыре года подряд он принимал в них участие, этот год — пятый. В 2013 году Тесла задал Путину вопрос, на который президент России начал отвечать по-эстонски: ”Tere-tere, vana kere”.

По словам журналиста, в эти дни перед пресс-конференцией он как раз занимается подготовкой вопроса Путину. А чтобы его сформулировать, он по традиции обращается к жителям Эстонии через портал Delfi. ”В комментариях предлагайте свои вопросы. Для меня важно, чтобы их задавали как на русской, так и на эстонской версиях Delfi”, — говорит Тесла.

Журналист уверен, что отклик на эту статью со стороны читателей портала позволит выявить темы, которые наиболее важны для эстоноземельцев. При этом Тесла выражает надежду, что эстонцы проявят большую инициативу. ”Ведь эстонцы составляют большую часть населения страны. Хотелось бы задать вопрос Путину от всего народа Эстонии, не только от русскоговорящих”, — поясняет он.

”На пресс-конференции Путина я езжу ради эстонского народа. Даже удивительно, что все считают, будто бы я уникален в этом смысле. Это не так, — поясняет Тесла. — Обратите внимание, что некоторые журналисты из Эстонии гораздо чаще меня бывают в Москве. Мне кажется, что корреспондент ERR в Москве Антон Алексеев посещал Большую ежегодную пресс-конференцию чуть ли не с самого начала, как только президент России стал их давать”.

Тесла отмечает, что за всю свою журналистскую карьеру проявлял только взвешенную позицию, не склоняясь ни в какие пропагандистские кампании. ”В этом я смысле придерживаюсь объективной журналистики, которая нужна людям. Эпоха пропаганды закончилась в XX веке. Сейчас важна объективная информация, на основании которой люди могут принимать решения, делать выводы и строить прогнозы. Какие прогнозы можно сделать на основании пропагандистской болтовни?” — задается вопросом Олег Тесла.

Занимается ли пропагандой Россия? ”Россия слишком большая, чтобы быть одинаковой. Очевидно, есть медийные каналы, которые занимаются той или иной формой пропаганды, — комментирует Тесла. — Вопрос только в том, что они пропагандируют? Можно пропагандировать культ насилия или, например, нехристианские ценности. А можно пропагандировать здоровый образ жизни”.

На следующий вопрос, что для него означает Путин, Тесла отвечает: ”Страшно, что будет дальше. Я помню свои ощущения, когда умер Брежнев. Это было реально страшно! С каждым годом Путин все больше становится тем самым гарантом стабильности бытия, которая нужна любому народу. Это точно так же, как в Эстонии парк Юрьевой ночи. Если этот парк каким-то чудом исчезнет, то это непременно отразится в сознании эстонского народа. Точно так же надо относиться и к президенту России, который каким-то мистическим образом олицетворяет и соединяет страну”.