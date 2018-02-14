14.02.2018, 14:30

Олег Осиновский выкупил латвийский локомотиво-ремонтный завод у других акционеров

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rus.delfi.ee
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Oleg Ossinovski
Oleg OssinovskiFoto: Ilmar Saabas

Принадлежащий бизнесмену Олегу Осиновскому железнодорожный концерн Skinest Rail выкупил все акции у миноритарных акционеров латвийского локомотиво-ремонтного завода AS Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca (DLRR). Ранее концерну принадлежали 49,9% акций DLLR.

Испытывавший на протяжении долгого периода времени трудности завод в прошлом году смог увеличить оборот на 75% и теперь покидает биржу Nasdaq.

В 2016 году Осиновский для спасения предприятия сократил 432 работника, то есть 45% персонала. Финансовые трудности были вызваны ухудшением отношений между ЕС и Россией, в результате чего из России стал поступать меньше заказов.

В последние годы DLLR сменил тактику, сделав производство ориентированным на западные рынки. Теперь руководство наращивает число работников.

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