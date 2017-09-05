Олег Осиновский начал строить дома на лакомом куске земли в центре Таллинна

Бизнесмен, сделавший себе имя и состояние, работая в сфере транзита, в последние годы занялся проектами на рынке недвижимости, сообщает Ärileht.

В центре Таллинна, на улице Туукри, на четырех участках недвижимости, принадлежащих одной компании, в следующем году появятся четыре дома, с 250 квартирами в общей сложности. Большой проект называется ”Новая Голландия”.

В домах будут и пентхаусы с видами на море, но в целом уровень цен на жилье там ниже, чем средний в центре столицы.

Долгое время у улицы Туукри находилась покрытая ямами парковка EuroPark. Однажды там появились информационные таблички, сообщающие о планах развития, но земельные работы не начинались. Разрешение на строительство выдавалось городом дольше ожидаемого.

Хотя первый дом должен был быть готов в этом октябре, будущие жильцы смогут въехать туда только через год.

Строительство 250 квартир на лакомом участке в центре города — крупный бизнес-проект, интересный сам по себе, но стоящий за этим транзитный бизнесмен Олег Осиновский делает его особенным.

Oleg Ossinovski Foto: Priit Simson

”Новая Голландия” стал первым настолько большим проектом развития недвижимости в Эстонии, реализуемым Осиновским, но этой сферой он занимался и ранее.

Например, рядом с Каласадам при его участии построили резиденции Reeder.

Для развития ”Новой Голландии” принципиально происходящее с проектом улицы Рейди. Строительство Рейди должно сделать Туукри тихой, второстепенной улицей. Появление Рейди решит проблему с ливневыми стоками: этот район известен тем, что при сильных дождях дороги, подвалы и гаражи заполнялись водой.

Пеэп Сооман, торговый партнер Pindi Kinnisvara, продающий квартиры в ”Новой Голландии”, утверждает, что в наибольшем выигрыше окажутся те собственники квартир, чьи окна будут выходить на улицу Туукри.

Продажа квартир, по его словам, продвигается хорошо.

”В первом доме из 65 квартир договоры заключены уже на 21, то есть примерно на треть. Фирма выбрала правильную стратегию и не перегибает с ценами. Если смотреть на цены в других новых домах района, то там за квадратный метр придется отдать больше 3000 евро, а в ”Новой Голландии” — 2500”, — подчеркивает Сооман.

Среди покупателей, кроме эстонцев, есть русские, финны и шведы.

Первое здание, на Туукри, 1б, будет возведено к концу лета 2018 года.

На строительство двух домов из четырех до сих пор нет разрешения. Занимающуюся строительством фирму Skinest больше всего раздражает бюрократия, затягивающая проектирование и выдачу разрешений на строительство.

Олег Осиновский сказал, что проект ”Новой Голландии” — лучший из нынешних проектов строительства жилья в Таллинне.

У Олега Осиновского есть и другие пока не завершенные проекты в сфере недвижимости, которыми занимается Pindi. Например, небольшой проект на склоне Тоомпеа (Falgi 6 / Toompuiestee 18). Это здание — находящийся под охраной памятник старины. Из 12 только что выставленных на продажу квартир проданы две.

Объем имущества Skinest Arendus за прошлый хозяйственный год вырос в несколько раз. В 2015 году имущество компании стоило 1,9 миллиона евро, но через год его цена составляла уже 5,37 млн евро.

Большим вкладом была как раз покупка участка на улице Туукри. Для этой сделки был взят банковский кредит. Обязательства по займу выросли на 2,6 млн евро.

Если в 2015 году убыток фирмы составил 32 000, то годом позже прибыль превысила 500 000 евро.