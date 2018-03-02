Окружной суд: Райн Розиманнус не должен компенсировать ущерб Autorollo

Таллиннский окружной суд в пятницу повторно принял решение по делу о банкротстве Autorollo, решив, что нет смысла требовать у зятя бывшего владельца Autorollo Вяйно Пентуса, Райна Розиманнуса, возмещения ущерба.

Окружной суд аннулировал решение, принятое Харьюским уездным судом 27 июня 2014 года, приговорившим Райна Розиманнуса к уплате 135 657,98 евро и судебных издержек, пишет rus.err.ee. Окружной суд не удовлетворил требование банкротных управляющих OU Autorollo Мартина Круппа и Катрин Прюкк о получении от Розиманнуса 176 600 евро и пени, судебные издержки Розиманнуса должны оплатить Крупп и Прюкк.

Окружной суд также аннулировал решение уездного суда, согласно которому Сийм Рооде и NJORD Advokaadiburoo OÜ должны были частично удовлетворить требование о компенсации причиненного выплатой третьим лицам долгов Autorollo ущерба и выплатить 17 954,75 евро с пеней. Окружной суд не стал удовлетворять требование полностью.