14.08.2018, 14:58

Окружной суд постановил продолжить судебный процесс над Сависааром: состояние здоровья позволяет

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rus.delfi.ee
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Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents
Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverentsFoto: Andres Putting

Таллиннский окружной суд 14 августа принял решение, согласно которому постановление уездного суда о прекращении уголовного производства экс-председателя Центристской партии Эдгара Сависаара в связи с состоянием здоровья было принято поспешно, и суд над Сависааром по предъявленным прокуратурой обвинениям в коррупции должен быть продолжен.

Соответственно, окружной суд вернул дело Сависаара в уездный суд для продолжения разбирательства, сообщила во вторник пресс-служба судов первой и второй инстанции, пишет rus.err.ee.

Решение окружного суда может быть опротестовано в течение 15 дней и адвокат Сависаара Оливер Няэс сообщил ERR, что он в любом случае доведет рассмотрение дела до Государственного суда.

Окружной суд отмечает в своем решении, что состояние здоровья Эдгара Сависаара дважды оценивалось экспертной комиссией, которая неоднократно признавала политика способным участвовать в судебном процессе и отбывать наказание, несмотря на диагностированные у него хронические заболевания.

У суда также нет причин полагать, что после экспертизы в состоянии здоровья Эдгара Сависаара появились какие-то новые и весомые негативные обстоятельства, которые могли бы перевесить результаты прежних экспертиз и оправдать прекращение уголовного производства, говорится в решении окружного суда.

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