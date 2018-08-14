Окружной суд постановил продолжить судебный процесс над Сависааром: состояние здоровья позволяет

Соответственно, окружной суд вернул дело Сависаара в уездный суд для продолжения разбирательства, сообщила во вторник пресс-служба судов первой и второй инстанции, пишет rus.err.ee.

Решение окружного суда может быть опротестовано в течение 15 дней и адвокат Сависаара Оливер Няэс сообщил ERR, что он в любом случае доведет рассмотрение дела до Государственного суда.

Окружной суд отмечает в своем решении, что состояние здоровья Эдгара Сависаара дважды оценивалось экспертной комиссией, которая неоднократно признавала политика способным участвовать в судебном процессе и отбывать наказание, несмотря на диагностированные у него хронические заболевания.

У суда также нет причин полагать, что после экспертизы в состоянии здоровья Эдгара Сависаара появились какие-то новые и весомые негативные обстоятельства, которые могли бы перевесить результаты прежних экспертиз и оправдать прекращение уголовного производства, говорится в решении окружного суда.