14.08.2018, 14:58

Окружной суд постановил продолжить судебный процесс над Сависааром: состояние здоровья позволяет

 (38)
rus.delfi.ee
EST 1
Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents
Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverentsFoto: Andres Putting

Таллиннский окружной суд 14 августа принял решение, согласно которому постановление уездного суда о прекращении уголовного производства экс-председателя Центристской партии Эдгара Сависаара в связи с состоянием здоровья было принято поспешно, и суд над Сависааром по предъявленным прокуратурой обвинениям в коррупции должен быть продолжен.

Соответственно, окружной суд вернул дело Сависаара в уездный суд для продолжения разбирательства, сообщила во вторник пресс-служба судов первой и второй инстанции, пишет rus.err.ee.

Решение окружного суда может быть опротестовано в течение 15 дней и адвокат Сависаара Оливер Няэс сообщил ERR, что он в любом случае доведет рассмотрение дела до Государственного суда.

Окружной суд отмечает в своем решении, что состояние здоровья Эдгара Сависаара дважды оценивалось экспертной комиссией, которая неоднократно признавала политика способным участвовать в судебном процессе и отбывать наказание, несмотря на диагностированные у него хронические заболевания.

У суда также нет причин полагать, что после экспертизы в состоянии здоровья Эдгара Сависаара появились какие-то новые и весомые негативные обстоятельства, которые могли бы перевесить результаты прежних экспертиз и оправдать прекращение уголовного производства, говорится в решении окружного суда.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 22 человека

14.08.2018
Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 22 человек, заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси. Восемь человек получили ранения.
Подробнее





Окружной суд постановил продолжить судебный процесс над Сависааром: состояние здоровья позволяет

14.08.2018
Таллиннский окружной суд 14 августа принял решение, согласно которому постановление уездного суда о прекращении уголовного производства экс-председателя Центристской партии Эдгара Сависаара в связи с состоянием здоровья было принято поспешно, и суд над Сависааром по предъявленным прокуратурой обвинениям в коррупции должен быть продолжен.
Подробнее

ВИДЕО: В Харьюмаа посреди дороги загорелся грузовик

14.08.2018
По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, сегодня утром в 9:31 Центр тревоги получил сообщение, что поблизости от Кабила, на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла сегодня загорелся грузовик.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

Причиной смерти умершего при задержании в Таллинне финна стало отравление

14.08.2018
Гражданин Финляндии, который 9 августа вторгся на территорию детского сада на улице Марди в центре Таллинна, а затем скончался при задержании на глазах полиции и медиков, умер в результате отравления, пишет rus.err.ee со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Трамп подписал рекордный оборонный бюджет. На что он будет потрачен?

14.08.2018
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, общий объем которого составляет 717 млрд долларов. Закон предусматривает, в частности, увеличение денежного довольствия военнослужащих и меры по сдерживанию России.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Пять самобытных мест для проведения незабываемого семейного отдыха
Лето – время отдыха. И ради запоминающегося отпуска необязательно отправляться за границу. Замечательные места для незабываемого семейного отдыха найдутся и в нашей прелестной Эстонии. Вот пять из них!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Врезавшегося в ограду парламента в Лондоне подозревают в терроризме

14.08.2018
Водитель автомобиля, который врезался утром во вторник в ограду Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента, подозревается в преступлении террористического характера, заявила полиция Лондона.
Подробнее