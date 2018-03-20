Окружной суд полностью оправдал бывшего главу PERH Тыниса Аллика

Таллиннский окружной суд во вторник, 20 марта, полностью оправдал бывшего председателя Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика, которого прокуратура обвинила в коррупции.

В прошлом году суд первой инстанции частично оправдал Аллика и второго обвиняемого, бывшего директора отдела инфотехнологий больницы Марко Килька, но прокурор Стевен-Христо Эвестус обжаловал это решение, потребовав признать обоих виновными по всем пунктам обвинения, пишет rus.err.ee.

Согласно обвинению, бывший председатель правления больницы Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые в течение многих лет гарантировал, что питание в больнице будет обеспечивать конкретная фирма.

В качестве ответной услуги он неоднократно посещал за счет фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии. Кроме того, прокуратура обвинила Аллика и бывшего директора отдела инфотехнологий больницы Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств.