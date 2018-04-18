18.04.2018, 16:55

Окружной суд обязал начать рассмотрение уголовного дела о коррупции в Tallinna Sadam

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rus.delfi.ee
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Tallinna Sadama uue nõukogu esimene kogunemine
Tallinna Sadama uue nõukogu esimene kogunemineFoto: Madis Veltman

Таллиннский окружной суд удовлетворил жалобу госпрокуратуры, оспорившей решение Харьюского уездного суда вернуть уголовное дело о коррупции в Tallinna Sadam на доследование из-за неясности выдвинутых обвинений.

Согласно озвученному 26 февраля решению Харьюского суда, обвинение размыто, отсутствует структура обвинения, из обвинения не ясно время и место совершения преступления, пишет rus.err.ee.

"Прокуратура могла бы сделать более четкое и конкретное обвинение, которое позволит предотвратить будущие споры об обстоятельствах преступления", — говорилось в решении суда.

По мнению Таллиннского окружного суда, обвинительный акт составлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса и практики госсуда. Коллегия решила, что возвращение обвинительного акта прокуратуре было бы оправдано в том случае, если бы его содержание было по причинам языкового или иного характера неоправданно трудным для понимания.

Обвинения по делу были предъявлены десяти лицам и двум предприятиям: бывшим руководителям правления Айну Кальюранду и Аллану Кийлю, а также Тынису Похла, Юллару Раади, Эно Саару, Яану Пашковскому, Мартину Пайде, Валдо Ыунапуу, Свену Хонга и Тойво Промму. Из предприятий обвинения предъявлены АО HTG Invest и Keskkonnahoolduse OÜ.

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