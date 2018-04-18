Окружной суд обязал начать рассмотрение уголовного дела о коррупции в Tallinna Sadam

Таллиннский окружной суд удовлетворил жалобу госпрокуратуры, оспорившей решение Харьюского уездного суда вернуть уголовное дело о коррупции в Tallinna Sadam на доследование из-за неясности выдвинутых обвинений.

Согласно озвученному 26 февраля решению Харьюского суда, обвинение размыто, отсутствует структура обвинения, из обвинения не ясно время и место совершения преступления, пишет rus.err.ee.

"Прокуратура могла бы сделать более четкое и конкретное обвинение, которое позволит предотвратить будущие споры об обстоятельствах преступления", — говорилось в решении суда.

По мнению Таллиннского окружного суда, обвинительный акт составлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса и практики госсуда. Коллегия решила, что возвращение обвинительного акта прокуратуре было бы оправдано в том случае, если бы его содержание было по причинам языкового или иного характера неоправданно трудным для понимания.