10.05.2018, 11:47

Окружной суд: насмехавшийся над парадом Меньков был уволен законно

 (121)
rus.delfi.ee
EST 14
Sergei Menkov
Sergei MenkovFoto: Tiit Blaat

Вчера Таллиннский окружной суд вынес решение, согласно которому экс-спасатель Сергей Меньков был уволен законно.

”Проблема заключается не только в использовании нецензурных слов, а в насмешливом и издевательском характере комментариев. Не имеет решающего значения, использовал податель жалобы нецензурные слова напрямую в отношении участников парада или это были просто восклицания и слова-паразиты, поскольку в любом случае его комментарии не являются подобающими для работника госслужбы”, — постановил суд.

По оценке суда, Меньков уже во время съемок безусловно понимал, что его поведение неподобающе. Во-первых, он вел съемку во время исполнения своих служебных обязанностей в присутствии подчиненных, и во-вторых, на это указывают и его собственные комментарии. Окружной суд не посчитал убедительными его утверждения о том, что, публикуя видео в Facebook, он не заметил, что оно будет доступно всем.

Решение можно оспорить в Государственном суде не позднее 8 июня.

Напомним, что 24 февраля 2016 года, в то время, как Силы обороны, Кайтселийт и союзники маршировали на параде в честь Дня независимости, командир группы Ида-Харьюского региона Пыхьяского спасательного центра Сергей Меньков снимал парад из машины департамента, сопровождая его комментариями с насмешками и унижениями.

Его комментарии к видео носили унижающий Силы обороны Эстонии характер, а также в ролике содержались расистские ремарки в отношении солдат из США. Кроме того, Меньков назвал флаг Балтийского колледжа обороны флагом гомосексуалистов. Видео снято из машины Спасательного департамента, что означает, что Меньков снял его в рабочее время.

Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару сообщил тогда, что с Сергеем Меньковым приостанавливаются служебные отношения, а в отношении всей его группы возбуждается дисциплинарное производство. ”Спасательный департамент не потерпит точки зрения, принижающие Эстонскую Республику, Силы обороны, наших союзников и людей в общем. Подобное поведение не годится ни для одного из сотрудников Спасательного департамента”, — сказал Таммеару.

Меньков опубликовал видео на русском языке в Facebook, где видео стало довольно популярным. Роликом поделились более 1700 раз, а посмотрели его всего 50 000 человек.

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