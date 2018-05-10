Окружной суд: насмехавшийся над парадом Меньков был уволен законно

Вчера Таллиннский окружной суд вынес решение, согласно которому экс-спасатель Сергей Меньков был уволен законно.

”Проблема заключается не только в использовании нецензурных слов, а в насмешливом и издевательском характере комментариев. Не имеет решающего значения, использовал податель жалобы нецензурные слова напрямую в отношении участников парада или это были просто восклицания и слова-паразиты, поскольку в любом случае его комментарии не являются подобающими для работника госслужбы”, — постановил суд.

По оценке суда, Меньков уже во время съемок безусловно понимал, что его поведение неподобающе. Во-первых, он вел съемку во время исполнения своих служебных обязанностей в присутствии подчиненных, и во-вторых, на это указывают и его собственные комментарии. Окружной суд не посчитал убедительными его утверждения о том, что, публикуя видео в Facebook, он не заметил, что оно будет доступно всем.

Решение можно оспорить в Государственном суде не позднее 8 июня.

Напомним, что 24 февраля 2016 года, в то время, как Силы обороны, Кайтселийт и союзники маршировали на параде в честь Дня независимости, командир группы Ида-Харьюского региона Пыхьяского спасательного центра Сергей Меньков снимал парад из машины департамента, сопровождая его комментариями с насмешками и унижениями.