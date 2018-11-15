15.11.2018, 08:20

Около ста бывших министров отметят столетие Правительства Республики

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas saabus Stenbocki majja
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, 15 ноября, в Доме учителя в Таллинне состоится юбилейное заседание Правительства Республики и торжественная церемония в честь столетия со дня начала работы Временного правительства Эстонии. Сто лет назад Временное Правительство начало деятельность в своем первом постоянном месте работы – Доме учителя.

”Сто лет назад в ноябре члены Временного правительства Эстонии предприняли решающие шаги для построения Эстонской Республики”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. ”Вера в свободу и работа во имя этого — это те ценности, которые привели нас в 2018 год, в который мы с гордостью празднуем сотый день рождения Эстонской Республики”, — добавил Ратас.

11 ноября Временное правительство вновь собралось, чтобы по окончании Первой мировой войны взять власть в свои руки и начать строительство Эстонского государства. После заседаний на улицах Виру и Роозикрантси Временное правительство Эстонии приступило 15 ноября 2918 года к работе в Доме учителя.

”На одном этаже Дома учителя размещался целый государственный аппарат в том виде, в котором он существовал сто лет назад”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”На втором этаже работало девять министерств, у каждого из которых было в распоряжении по одному рабочему столу. Сегодня в этих помещениях находятся фотоскульптуры министров тех лет, так что все члены правительств, которые примут участие в юбилейном заседании, смогут встретиться со своими давнишними коллегами”, — добавил Кастерпалу.

Программа заседания:

10:00 — юбилейное заседание Правительства Республики.
10:30 — торжественная церемония. От имени нынешнего правительства речь произнесет премьер-министр Юри Ратас. Обзор событий прошлого сделает историк Лаури Вахтре. На мероприятии выступят хор Таллиннской музыкальной школы имени Георга Отса и женский хор Государственной канцелярии.
11:30 — пресс-конференция правительства.

За ходом торжественной церемонии можно следить на странице https://youtu.be/HHZtqIDdB4w.

Прямая трансляция пресс-конференции Правительства Республики будет вестись на странице https://youtu.be/mjLvgvgn7es.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.

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