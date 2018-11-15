Около ста бывших министров отметят столетие Правительства Республики

”Сто лет назад в ноябре члены Временного правительства Эстонии предприняли решающие шаги для построения Эстонской Республики”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. ”Вера в свободу и работа во имя этого — это те ценности, которые привели нас в 2018 год, в который мы с гордостью празднуем сотый день рождения Эстонской Республики”, — добавил Ратас.

11 ноября Временное правительство вновь собралось, чтобы по окончании Первой мировой войны взять власть в свои руки и начать строительство Эстонского государства. После заседаний на улицах Виру и Роозикрантси Временное правительство Эстонии приступило 15 ноября 2918 года к работе в Доме учителя.

”На одном этаже Дома учителя размещался целый государственный аппарат в том виде, в котором он существовал сто лет назад”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”На втором этаже работало девять министерств, у каждого из которых было в распоряжении по одному рабочему столу. Сегодня в этих помещениях находятся фотоскульптуры министров тех лет, так что все члены правительств, которые примут участие в юбилейном заседании, смогут встретиться со своими давнишними коллегами”, — добавил Кастерпалу.

Программа заседания: