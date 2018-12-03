Около половины принятых Эстонией беженцев находятся за пределами страны

Всего из Италии, Греции и Турции было принято 206 просителей международной защиты, сообщила Delfi пресс-секретарь ведомства Оля Кивистик. ”Известно, что по состоянию на октябрь 99 получивших международную защиту человек покинули Эстонию. Некоторые из них были были высланы из Германии обратно в Эстонию. Одна семья вернулась на родину в Ирак”, — сказала она.

Среди покинувших Эстонию есть и те, кто находился за рубежом менее 90 дней. Получатели международной защиты могут путешествовать в границах ЕС как и остальные жители Эстонии. Если же они находятся в другой стране ЕС более 90 дней в течение 180 дней, то речь идет о незаконных действиях и страна, где они находятся, может выслать их обратно в Эстонию.