03.01.2018, 18:00

Около 400 новых солдат приступили к началу военной службы

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rus.delfi.ee
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Около 400 новых солдат приступили к началу военной службы
Foto: Eesti Kaitsevägi

Сегодня в различных подразделениях сил обороны к началу одиннадцатимесячной срочной службы приступили около 400 солдат, большинство из которых станет младшими унтер-офицерами или водителями.

Большая часть солдат пройдёт обучение в 1-ой пехотной бригаде, Караульном батальоне и на базе ВМФ. Часть солдат овладеет новыми знаниями и умениями в Куперьяновском пехотном батальоне, батальоне штаба и связи и батальоне логистики.

”Сейчас я ещё точно не знаю, чего ожидать от срочной службы, но меня безусловно интересует прохождение водительских курсов и получение прав на С-категорию. После окончания службы я бы хотел продолжить служить в силах обороны уже в качестве профессионального военного”, — сказал рядовой батальона логистики Эдгар Мартов.

Приступившие к обучению солдаты должны пройти базовый курс подготовки, затем их ждут курс младшего унтер-офицера или же водительские курсы. После прохождения курса младшего унтер-офицера солдаты январского призыва станут инструкторами для солдат июльского и октябрьского призыва.

Департамент оборонных ресурсов проводит три призыва в году: в январе и июле, когда в ходе одиннадцатимесячной срочной службы подготавливается руководящий состав и водители, и в октябре, когда в ходе восьмимесячной срочной службы подготавливается рядовой состав для резервных подразделений.

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