Около 400 новобранцев приступили к началу воинской службы

„Вчера я видел молодых граждан Эстонии, все они были очень разными как по внешнему виду, так и в поведении. Сегодня я вижу уже солдат, через несколько недель они станут единым подразделением и к концу базового курса подготовки они поймут, что, действуя единой командой, можно достичь большего. Молодым солдатам я хотел бы пожелать использовать предстоящую службу как для своего личного развития, так и для укрепления обороны страны, но для этого нужно быть активным, инициативным и любопытным”, — сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Арно Круусманн.

Большая часть солдат пройдёт службу в 1-й пехотной бригаде, Караульном батальоне и на базе ВМФ. Часть солдат овладеет новыми знаниями и умениями в Куперьяновском пехотном батальоне и батальоне логистики.

Приступившие к обучению солдаты должны пройти базовый курс подготовки, затем их ждут курс младшего унтер-офицера или же водительские курсы. После прохождения курса младшего унтер-офицера солдаты январского призыва станут инструкторами для солдат июльского и октябрьского призыва.

Департамент оборонных ресурсов проводит три призыва в году: в январе и июле, когда в ходе одиннадцатимесячной срочной службы подготавливается руководящий состав и водители, и в октябре, когда в ходе восьмимесячной срочной службы подготавливается рядовой состав для резервных подразделений.