Около 25 военных беженцев, размещенных в Эстонии, выехали за границу

Предположительно, Эстонию покинул лишь один беженец, который был направлен сюда в рамках европейской миграционной программы. Однако утверждать об этом нельзя, поскольку у беженцев есть право находиться длительное время за рубежом.

В рамках европейской миграционной программы в Эстонию были отправлены 120 просителей убежища.

В январе из страны уехал мужчина из Ирака, чья семья продолжает жить здесь. Мужчина сам вернулся на родину. По утверждению Министерства социальных дел, другие беженцы не покидали Эстонию.

По данным Delfi, все же есть беженцы, которые уже длительное время находятся за рубежом, и, вероятно, сюда не вернутся.

Советник социальной сферы Министерства социальных дел Кайса Юпрус-Тали говорит, что у прибывших в Эстонию беженцев такие же обязанности и права, как и у постоянно проживающих здесь жителей. По ее словам, сейчас из Эстонии выехали около 25 беженцев.

"Планы по путешествию — это частная жизнь людей, это не надо согласовывать", — пояснила Юпрус-Тали. Сейчас для прибывших беженцев существует ограничение: за границей они могут находиться не дольше 90 дней из каждых 180 дней. Никто из них не превысил этот срок.