Около 20 тысяч таллиннцев могут лишиться права бесплатного проезда в общественном транспорте, соцпособий и места для ребенка в детсаду

Причина в том, что место их жительства зафиксировано сейчас в Регистре народонаселения с точностью до городского района, без указания улицы, номера дома или квартиры.

После вступления в силу изменений в Законе о Регистре народонаселения, данные о месте жительства людей, зарегистрированных с такой точностью, из регистра исключаются. В частности, подобная ситуация может возникнуть, если человек сменил место жительства и собственник его бывшей квартиры или дома, где он жил, аннулировал его регистрацию, а по новому месту жительства человек не зарегистрировался.

Создает такая ситуацию трудности не только человеку, но и государству, которое лишено возможности доносить до этого человека необходимую информацию. Необходимо также учесть, что уплачиваемые человеком налоги поступают по месту его жительства, и если это настоящее место жительства, то горожанин получает дополнительный шанс, что там будут хорошие дороги, хорошие возможности для отдыха, места в школе и детском саду.

Зарегистрировать место жительства не сложно. Это можно сделать за пару минут на портале eesti.ee или в районной управе с помощью сотрудника Регистра. По закону, человек обязан обновить данные о месте жительства в течение 30 дней после переезда, а с нового года этот срок сократится до 14 дней.