Эксперт по международным отношениям Рейн Мюллерсон, которого КаПо по сути назвала агентом влияния РФ, дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором поделился своими мыслями на тему украинского конфликта.

КаПо в негативном ключе отметила вашу деятельность в качестве защитника аннексии Крыма. Имеется видео, где в сентябре на конференции в Симферополе вы утверждали, что вмешательство России, скорее всего, позволило избежать такого же кровопролития, как на Донбасе. Как так?

Именно так. Восточная Украина встала. Да, Россия помогла, но это было народное восстание. Украина не может быть ни полноправным членом НАТО, ни частью Евросоюза. Как и не может являться полноправным членом Евразийского экономического союза под предводительством России. Принимая во внимание крайне сложный языковой, этнический и исторический бэкграунд, раскол Украины был неизбежен в ситуации, когда с одной стороны ее тянули на свою сторону ЕС и НАТО, а с другой — Россия, и никто из них не был готов на компромисс.