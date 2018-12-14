Оказавшаяся в центре событий на демонстрации против пакта ООН: жизнь моей семьи и друзей перевернута с ног на голову

Почему я сегодня решила написать? Почему я решила выползти из-под одеяла и выступить? Потому, что это ненормально, что со мной делают. Это ненормально, что я получала письма, сообщения, звонки с ненавистью, где говорят, что я душевнобольная, что моему ребенку было бы лучше без меня, чтобы я проваливала отсюда из Эстонии и т.д. Это ненормально, что меня топчут не только из-за воскресной демонстрации, факты которой искажены как СМИ, так и определенными политическими силами — теперь меня атакуют как женщину, которая замужем за иностранцем, как мать ребенка-полукровки, как дочь — позорное пятно для родителей, как вредного для общества гражданина.

Это и есть новая нормальность в обществе? Это приемлемо, что только потому, что я связана с одной партией, что является конституционным правом всех нас, я и мои близкие должны страдать от кибериздевательств в их самой резкой форме. НЕТ, ЭТО НЕ ОК!

Спасибо, тролли, которые меня топтали, ругали и пытались прогнать, спасибо вам, журналисты, которые решили усилить весь инцидент ложной информацией, спасибо, друзья, которые смогли поверить "журналистскому расследованию" под названием "Objektiiv" больше, чем мне, и злорадно поделились этим отвратительным видео у себя на стене. спасибо! Вы сделали из меня еще более сильного человека. Вы заставили меня понять, что моя обязанность как гражданина сейчас выступить и призвать всех людей, которые когда-либо страдали от такой атаки — будь то из-за более темнокожего ребенка, партнера-иностранца, сексуальной ориентации, большего веса или смелости помочь попавшим в беду! Сегодня я знаю одно: "Я отказываюсь бояться!"