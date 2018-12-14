14.12.2018, 19:23

Оказавшаяся в центре событий на демонстрации против пакта ООН: жизнь моей семьи и друзей перевернута с ног на голову

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rus.delfi.ee
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Suveräänsusliikumise Tark ja Terve Eesti meeleavaldus ÜRO rändeleppe vastu
Suveräänsusliikumise Tark ja Terve Eesti meeleavaldus ÜRO rändeleppe vastuFoto: Jaanus Lensment

Координатор добровольцев "Ээсти 200" Кадри Напритсон Акуна, которая попала в потасовку на демонстрации против миграционного пакта ООН на таллиннской площади Вабадузе в прошлое воскресенье, написала сегодня в социальной сети, что жизнь ее семьи и друзей перевернута. Мы публикуем перевод ее поста в полном объеме.

"Я получала от многих письма в поддержку, получала вопросы, что на самом деле произошло на воскресной демонстрации, получала и осуждение — и все это обоснованно, поскольку я не могла объяснить. Я не могла объяснить, потому что я была сломлена. Я была растоптана, эмоционально в клочья. Я все еще такая. До сегодняшнего утра я просто хотела быть дома под одеялом, не отвечать на телефон и письма. Я даже закрыла свой аккаунт в Facebook, поскольку я больше не могла управлять этой полной ненависти волной троллей. Куда я ни пойду, я получаю комментарии, вопросы, обвиняющие взгляды — моя жизнь, жизнь моей семьи и друзей перевернута с ног на голову и сделана невыносимой только потому, что я присутствовала в воскресенье и вмешалась в инцидент, который мог закончиться намного хуже, чем он закончился. В воскресенье я даже чувствовала себя героем, потому что я пошла против довольно устрашающих типов, которые дергали детскую коляску и толкались с отцом ребенка. Я не буду никого оправдывать или осуждать — одно ясно, что этому ребенку нельзя было быть там!

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Почему я сегодня решила написать? Почему я решила выползти из-под одеяла и выступить? Потому, что это ненормально, что со мной делают. Это ненормально, что я получала письма, сообщения, звонки с ненавистью, где говорят, что я душевнобольная, что моему ребенку было бы лучше без меня, чтобы я проваливала отсюда из Эстонии и т.д. Это ненормально, что меня топчут не только из-за воскресной демонстрации, факты которой искажены как СМИ, так и определенными политическими силами — теперь меня атакуют как женщину, которая замужем за иностранцем, как мать ребенка-полукровки, как дочь — позорное пятно для родителей, как вредного для общества гражданина.

Это и есть новая нормальность в обществе? Это приемлемо, что только потому, что я связана с одной партией, что является конституционным правом всех нас, я и мои близкие должны страдать от кибериздевательств в их самой резкой форме. НЕТ, ЭТО НЕ ОК!

Спасибо, тролли, которые меня топтали, ругали и пытались прогнать, спасибо вам, журналисты, которые решили усилить весь инцидент ложной информацией, спасибо, друзья, которые смогли поверить "журналистскому расследованию" под названием "Objektiiv" больше, чем мне, и злорадно поделились этим отвратительным видео у себя на стене. спасибо! Вы сделали из меня еще более сильного человека. Вы заставили меня понять, что моя обязанность как гражданина сейчас выступить и призвать всех людей, которые когда-либо страдали от такой атаки — будь то из-за более темнокожего ребенка, партнера-иностранца, сексуальной ориентации, большего веса или смелости помочь попавшим в беду! Сегодня я знаю одно: "Я отказываюсь бояться!"

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