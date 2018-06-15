15.06.2018, 13:10

Оказавшаяся в центре скандалов школа Меривялья сменила директора

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rus.delfi.ee
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Merivälja kool
Merivälja koolFoto: Madis Veltman

На утверждение городской управы представлено решение конкурсной комиссии об избрании на пост директора Меривяльяской школы Греты Амер, сообщает Раэпресс.

Ее кандидатуру комиссия отобрала из числа одиннадцати претендентов.

Грета Амер имеет степень магистра социальных наук по специальности управления в сфере образования. Она с отличием окончила Таллиннский педагогический университет по специальности "классный руководитель", изучала спецпедагогику в Тартуском университете. Имеет опыт работы директором основной школы. В прошлом году она заступила на должность завуча третьей школьной ступени в Виймсиской средней школе, работая также классным руководителем. В 2003-2006 годах возглавляла Пюунсискую основную школу.

Грета Амер приступит к исполнению новых обязанностей летом, после утверждения ее кандидатуры городской управой.

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