Оказавшаяся в центре скандала владелица модельной школы угрожает журналистке уголовным делом

Авторская передача Катрин Луст "Kuuurija" обнародовала позавчера рассказ воспитанников модельной школы, которые обвиняют ее владелицу Ирени Эрби в подтасовках и махинациях.

"Kuuurija" пыталась связаться с Эрби более двух месяцев, но получила лишь ответ в Facebook, что она находится в Монако. ”Конечно, я была готова поехать в Монако, чтобы встретиться с Ирени и получить ответы, но, к сожалению, она больше на мои письма не отвечала”, — сказала Луст в передаче.

Сейчас Эрби публикует в соцсетях переписку с Луст и угрожает уголовным делом по статье 266, то есть самовольное вторжение. ”Вы требуете моего внимания, но не ответили, сколько предлагаете за участие в этом цирке? Это, конечно, не в моих интересах, но при должной мотивации вы могли бы заставить даже Мадонну станцевать на вашем столе польку”, — написала Эрби.



”Я вас не знаю. Мы не знакомы. Вы действительно полагаете, что фраза ”где вы там находитесь” нормальна при обращении к незнакомым людям в интернете? Вам недостаточно заявления в полицию Таллинна о нарушении неприкосновенности территории и вы хотите того же самого в Монако? Имейте ввиду, что местная полиция прибывает на место за две минуты и разговор с незваными гостями у них короткий”, — пишет Эрби.

Также она отмечает, что не является публичным учреждением, не занимается обслуживанием масс и сама выбирает, с кем и на каких условиях сотрудничать и на кого тратить свое время.

”Из ваших сообщений и поведения в Таллинне видно, что вас интересуют лишь отдельные личности, которые когда-то проварились на моем кастинге, нарушили правила, подвели меня и не были прощены, не подошли для сотрудничества и проектов или просто позавидовали”, — пишет женщина.



”Это меня не очень заботит. Кто-то же должен время от времени предлагать общественности какую-нибудь драму, чтобы развлечь лягушатник”, — резюмирует она.