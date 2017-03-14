Оказавшаяся в центре коррупционного скандала директор школы: волость обо всем знала

По словам оказавшейся в центре коррупционного скандала директора школы Турба Кедли Кюннап, волость знала о том, что та закупает для школы работы и услуги в принадлежащей ее спутнику жизни фирме, пишет Eesti Päevaleht.

Ревизионная комиссия волостного совета Нисси обнаружила при проверке бухучета школы, что в период с 2012 по 2017 годы фирма OÜ Ankalte, принадлежащая спутнику жизни Кюннап, выставила школе Турба счета за различные виды работ и услуг на сумму в 46 499,48 евро. Антикоррупционный закон не позволяет директору заведения заказывать работы и услуги у своего супруга или супруги. Кюннап объяснила комиссии, что она не сообщила волостному совету Нисси об этом потому, что не была в курсе данного закона.

”Я не нахожусь на общественной службе, со мной заключен трудовой договор”, — объяснила она. Также она считает, что с большой долей вероятности волостная управа тоже была не в курсе прописанных в законе требований, поскольку о факте заказа работ у своего сожителя она говорила и с финансовым директором волости. ”Он заверил, что заказ услуг у принадлежащего спутнику жизни предприятия само по себе не запрещено, если речь идет о рыночной стоимости и если рассматривалось несколько конкурирующих предложений”, — говорит Кюннап.

”Слабая конкуренция, а в некоторых случаях ее полное отсутствие, а также самые выгодные цены от OÜ Ankalte привели к тому, что школа заказала услуги у связанного с ней предприятия. В противном случае пришлось бы закупать часть работ по более высокой цене или вообще отказаться от их осуществления. Это в свою очередь привело бы к ухудшению учебной среды в школе”.

”Я не отрицаю своих ошибок, но поскольку им посодействовали ошибки волостной управы, а материальный ущерб волости нанесен не был, то я надеюсь на продолжение наших рабочих отношений. На вопрос, совершила ли я проступок, ответят полиция и суд”, — добавила директор.

Представитель Центральной криминальной полиции сказал изданию, что ведомство занимается расследованием обстоятельств дела.