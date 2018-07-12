12.07.2018, 12:34

Охранники предупреждают: собираетесь посетить ралли? Как зрители подвергают опасности себя и других


rus.delfi.ee
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Thierry Neuville testib Haanja lähistel
Thierry Neuville testib Haanja lähistelFoto: Argo Ingver

В эти выходные на извилистых гравийных дорогах южной Эстонии появится множество раллийных автомобилей: 13–15 июля проходит Rally Estonia. Обеспечивать безопасность на соревновании будут 172 работника G4S Staff. Охранное предприятие просит любителей ралли серьезно относиться к распоряжениям охранников, ведь они напрямую связаны с безопасностью публики.

Основные проблемы, которыми зрители подвергали себя опасности на разных ралли в прошлые годы:

1. Мамы и папы, перебегающие с детьми через трассу для ралли. К сожалению, каждый год на проходящих в Эстонии ралли какая-нибудь семья вдруг решает перебежать через дорогу, когда автомобиль уже приближается. При этом опасности подвергаются они сами, участники ралли и другие зрители. Если вам надо попасть на другую сторону трассы, обратитесь за помощью к охранникам: они помогут найти самые безопасные для этого место и время.

2. Человек находится в запретной зоне, убирает оградительную ленту и запрещающие знаки. Перед стартом раллийная трасса тщательно проверяется, обозначают ее с помощью оградительной ленты и знаками ”запретная зона”. Это делается для того, чтобы все зрители четко понимали, где находиться опасно, а где — нет. К сожалению, ради лучшего обзора некоторые поклонники гонок заходят в запретную зону, где очень велик риск попасть под вылетевший с дороги автомобиль. А некоторые зрители даже убирают разметку трассы, подвергая опасности и себя, и остальных.

3. Игнорирование распоряжений охранника. Задача охранника — обеспечивать безопасность зрителей на ралли. Они сообщают свистком о приближении автомобиля и вмешиваются, если зритель заходит в запретную зону или своим поведением подвергает опасности себя и других людей. К сожалению, всегда есть люди, которые игнорируют эти сигналы, создавая тем самым опасную ситуацию.

4. Чрезмерное употребление алкоголя. У людей в состоянии алкогольного опьянения снижается восприятие опасности. Кроме того, нетрезвые компании зачастую не слушаются охранников. Будет разумным выбрать трезвого участника группы, который присмотрит за своими друзьями и быстро вмешается, если кто-то начнет вести себя неподобающим образом.

ТОП

5. Припаркованные на дороге автомобили. Вполне естественно, что каждый хочет припарковать свой автомобиль в самом удобном месте. Припаркованные в запретной зоне машины преграждают оперативному транспорту путь к тем, кому нужна помощь. Соблюдайте требования дорожных знаков и указания регулировщиков движения: так вы не загородите дорогу автомобилям спасателей, скорой помощи и полиции.

G4S желает всем поклонникам автоспорта безопасного ралли, полного эмоций и впечатлений!

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