Охранники предупреждают: собираетесь посетить ралли? Как зрители подвергают опасности себя и других

В эти выходные на извилистых гравийных дорогах южной Эстонии появится множество раллийных автомобилей: 13–15 июля проходит Rally Estonia. Обеспечивать безопасность на соревновании будут 172 работника G4S Staff. Охранное предприятие просит любителей ралли серьезно относиться к распоряжениям охранников, ведь они напрямую связаны с безопасностью публики.

Основные проблемы, которыми зрители подвергали себя опасности на разных ралли в прошлые годы:

1. Мамы и папы, перебегающие с детьми через трассу для ралли. К сожалению, каждый год на проходящих в Эстонии ралли какая-нибудь семья вдруг решает перебежать через дорогу, когда автомобиль уже приближается. При этом опасности подвергаются они сами, участники ралли и другие зрители. Если вам надо попасть на другую сторону трассы, обратитесь за помощью к охранникам: они помогут найти самые безопасные для этого место и время.

2. Человек находится в запретной зоне, убирает оградительную ленту и запрещающие знаки. Перед стартом раллийная трасса тщательно проверяется, обозначают ее с помощью оградительной ленты и знаками ”запретная зона”. Это делается для того, чтобы все зрители четко понимали, где находиться опасно, а где — нет. К сожалению, ради лучшего обзора некоторые поклонники гонок заходят в запретную зону, где очень велик риск попасть под вылетевший с дороги автомобиль. А некоторые зрители даже убирают разметку трассы, подвергая опасности и себя, и остальных.