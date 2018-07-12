12.07.2018, 12:34

Охранники предупреждают: собираетесь посетить ралли? Как зрители подвергают опасности себя и других


rus.delfi.ee
EST 4
Thierry Neuville testib Haanja lähistel
Thierry Neuville testib Haanja lähistelFoto: Argo Ingver

В эти выходные на извилистых гравийных дорогах южной Эстонии появится множество раллийных автомобилей: 13–15 июля проходит Rally Estonia. Обеспечивать безопасность на соревновании будут 172 работника G4S Staff. Охранное предприятие просит любителей ралли серьезно относиться к распоряжениям охранников, ведь они напрямую связаны с безопасностью публики.

Основные проблемы, которыми зрители подвергали себя опасности на разных ралли в прошлые годы:

1. Мамы и папы, перебегающие с детьми через трассу для ралли. К сожалению, каждый год на проходящих в Эстонии ралли какая-нибудь семья вдруг решает перебежать через дорогу, когда автомобиль уже приближается. При этом опасности подвергаются они сами, участники ралли и другие зрители. Если вам надо попасть на другую сторону трассы, обратитесь за помощью к охранникам: они помогут найти самые безопасные для этого место и время.

2. Человек находится в запретной зоне, убирает оградительную ленту и запрещающие знаки. Перед стартом раллийная трасса тщательно проверяется, обозначают ее с помощью оградительной ленты и знаками ”запретная зона”. Это делается для того, чтобы все зрители четко понимали, где находиться опасно, а где — нет. К сожалению, ради лучшего обзора некоторые поклонники гонок заходят в запретную зону, где очень велик риск попасть под вылетевший с дороги автомобиль. А некоторые зрители даже убирают разметку трассы, подвергая опасности и себя, и остальных.

3. Игнорирование распоряжений охранника. Задача охранника — обеспечивать безопасность зрителей на ралли. Они сообщают свистком о приближении автомобиля и вмешиваются, если зритель заходит в запретную зону или своим поведением подвергает опасности себя и других людей. К сожалению, всегда есть люди, которые игнорируют эти сигналы, создавая тем самым опасную ситуацию.

4. Чрезмерное употребление алкоголя. У людей в состоянии алкогольного опьянения снижается восприятие опасности. Кроме того, нетрезвые компании зачастую не слушаются охранников. Будет разумным выбрать трезвого участника группы, который присмотрит за своими друзьями и быстро вмешается, если кто-то начнет вести себя неподобающим образом.

ТОП

5. Припаркованные на дороге автомобили. Вполне естественно, что каждый хочет припарковать свой автомобиль в самом удобном месте. Припаркованные в запретной зоне машины преграждают оперативному транспорту путь к тем, кому нужна помощь. Соблюдайте требования дорожных знаков и указания регулировщиков движения: так вы не загородите дорогу автомобилям спасателей, скорой помощи и полиции.

G4S желает всем поклонникам автоспорта безопасного ралли, полного эмоций и впечатлений!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Разговор Ратаса с Трампом на саммите НАТО и война на нарвском рынке такси

12.07.2018
Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, а сегодня Ратас раскрыл детали разговора с Трампом. Также сегодня мы писали о том, что нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси. Эти и другие новости четверга, 12 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее

Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ТАБЛИЦА: От какого мобильного оператора ушло больше всего клиентов, а кто оказался "на коне"?

12.07.2018
Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.
Подробнее


С купленных за бешеные деньги окон стала сходить краска: фирма заявила, что обязательств перед клиентом не имеет

12.07.2018
В октябре прошлого года клиент заключил с торговцем договор о реновации окон. Спустя две недели после установки окон потребитель заметил, что с них сходит краска.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ