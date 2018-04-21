21.04.2018, 16:30

Охранник G4S нашел во дворе больницы женщину, которая вот-вот родит

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rus.delfi.ee
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Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajas
Foto on illustratiivne.Foto: Tiit Blaat

В ночь на четверг охранник G4S, патрулируя во дворе женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы, обнаружил женщину, у которой началась родовая деятельность, однако она не попала в клинику, потому что оказала не у той двери. Быстрое вмешательство охранника спасло положение, сообщила G4S.

В полночь у женщины в возрасте за 30 началась родовая деятельность, и она поехала на такси в больницу рожать.

Таксист привез женщину к главному входу женской клиники и сразу уехал. Женщина же не смогла найти нужную дверь, где принимают рожениц. Она дошла до запертой двери, куда подъезжает транспорт белья.

Женщина не попала в клинику, однако шейка матки уже полностью раскрылась и началось выталкивание плода.

Охранник G4S в этот момент совершал обычный контрольный обход вокруг больницы и заметил беспомощную женщину. Он сразу сообщил о ситуации дежурной акушерке, и регистратор связался с дежурным врачом. Охранник и акушерка посадили женщину, которая вот-вот родит, в инвалидное кресло и поспешили в родильную палату, где ребенок в безопасности родился 15-20 минут спустя.

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