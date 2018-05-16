16.05.2018, 15:25

Охотящихся в Эстонии иностранцев призовут к порядку

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rus.delfi.ee
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Linnujaht Leisis
Linnujaht Leisis Foto: Facebook

Сегодня в Рийгикогу прошло первое чтение поправок к закону об охоте, согласно которым будут ужесточены требования к иностранцам, приезжающим в Эстонию на охоту на птиц. По словам члена парламентской комиссии по окружающей среде Валерия Корба, нововведения обязуют иностранцев тщательней соблюдать эстонские законы и остановят бесконтрольный отстрел водоплавающих птиц.

По словам Валерия Корба поправки к закону об охоте в первую очередь призваны защитить водоплавающих птиц от массового отстрела иностранными туристами-охотниками. ”Орнитологи уже давно забили тревогу, так как приезжие туристы не следует так называемым правилам хорошего тона охотника и бесконтрольно отстреливают птиц просто ради азарта. Поправки должны положить конец такому беспределу”, — сказал Корб.

Депутат Рийгикогу отметил, что в будущем иностранцы, имеющие лицензию на охоту и желающие поохотиться в Эстонии, должны будут пройти соответствующий инструктаж. ”Смысл заключается в том, что иностранец сможет получить разрешение на отстрел водоплавающих и другой дичи только после соответствующего обучения. Все это делается для того, чтобы охотники чтили букву эстонского закона и не вели бесконтрольный отстрел”, — отметил Корб.

Как отметил депутат Валерий Корб, ежегодно Эстонии посещает около 4000 человек с целью туристической охоты и до настоящего момента в нашей стране их привлекало отсутствие каких-либо требований. ”По сути, когда мы вступили в ЕС, наша страна стала Меккой для охотников, так как в отличие от других стран никакого контроля за ними не было. Все это привело к тому, что иностранцы фактически занимались здесь массовым отстрелом птиц, а трофеи потом выбрасывали. Разумеется, в этой ситуации беспокойство местных охотников вполне обосновано”, — сказал Валерий Корб, выразив надежду на то, что ужесточение закона заставит иностранце вести себя корректно и не нарушать негласных правил охотника.

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