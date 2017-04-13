Огонь юбилейных мероприятий будет зажжен в воскресенье

В воскресенье, 16 апреля, в 18.45 на Певческом поле в Таллинне будет зажжен огонь, знаменующий начало мероприятий, посвященных 100-летию Эстонской Республики. На церемонию приглашаются все желающие.

В середине апреля исполняется 100 лет с того времени, как населенные пункты Эстонии объединились и образовались контуры будущего государства.

Во время церемонии зажжения юбилейного огня выступят камерный хор Encore и др. Если позволит погода, можно будет посетить Факельную башню и полюбоваться открывающимся с нее видом на Таллинн, залив и Певческое поле, арке которого исполняется 60 лет.