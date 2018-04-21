Огонь в парк Юрьевой ночи доставят по живой цепочке из Пайде

В воскресенье, 22 апреля, поздно вечером в 22:00 начнется празднование 675-й годовщины восстания Юрьевой ночи. Факелы, зажженные в Пайдеской оборонительной башне Длинного Германа, отправятся по живой цепочке в Таллинн, Пярну, Тарту и Раквере, говорится в пресс-релизе.

Один из факелов будет зажжен в Пайде в 22:00 и прибудет к границе Таллинна приблизительно в 23:00. Затем с помощью Союза обороны Эстонии и мотоклуба Пикне огонь будет доставлен в парк Юрьевой ночи в Ласнамяэ.

В акции передачи огня по живой цепочке из Пайде четырем городам Эстонии примут участие более 1000 добровольцев.

«В юбилейный год Эстонской Республики 675-ю годовщину восстания Юрьевой ночи отметим по-особенному. Так же, как и раньше, огни начнут движение за день до восстания Юрьевой ночи», - объяснила идею акции сигнальных огней старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.