Огонь любви: причиной возгорания семи авто в Ыйсмяэ стала месть за неразделенные чувства

В ночь на 11 июля 2017 года жителей многоквартирного дома на Ыйсмяэ теэ в Таллиннне разбудила череда хлопков — это загорелись семь припаркованных возле дома автомобилей, пишет Eesti Päevaleht.

Уже к утру полиция сообщила, что речь идет о поджоге, однако информацию о том, что всему виной — любовная драма, оставила при себе. Уже вечером виновный оказался за решеткой, а 28 февраля 2018 года состоялся суд.

Виновного зовут Эркки Пярн, ему 29 лет и на его счету девять сгоревших машин. Кроме порчи имущества, его обвиняют в преследовании, угрозах и противодействии правосудию. Причиной большинства его преступлений стала молодая женщина, которая ранее состояла с ним в отношениях, но бросила. За что и поплатилась.

Mullusuvises seitsme auto põlengus oli süüdi armuleek. Tiit Blaat

Летом 2016 года Мари поняла, что Эркки, имеющий лишь основное образование и неофициально работающий на стройке, — это не то, что ей нужно. Она сообщила мужчине о прекращении отношений, но у него на этот счет были свои соображения.

”Если говорить кратко, то он не мог отпустить эти отношения и хотел вернуть женщину”, — говорит окружной прокурор Катрин Пярлатс.

Пярн продолжал общаться с Мари, звонил ей, забрасывал сообщениями. Мужчина, помимо прочего, является заядлым интернет-коментатором, не стесняющимся в выражениях. Однажды на одном из форумов у него возник конфликт, он выследил пользователя и поджег его автомобиль. Следователи установили, что машина была облита бензином и подожжена.

В ночь на 18 сентября 2016 года Мари проснулась на своей даче в Пярнумаа от хлопка. Она выглянула в окно и увидела свой объятый пламенем автомобиль Škoda. Тогда она не смогла заподозрить дурного и подумала, что это просто вышла из строя электроника.

”Пярн постоянно искал с потерпевшей контакта с целью запугать и унизить ее”, — говорит прокурор.

Так, мужчина выставил на одном из соответствующих порталов объявление о предоставлении секс-услуг, проиллюстрировав его фотографией Мари.

11 июля прошлого года Мари во второй раз лишается машины. Следователи быстро устанавливают, что возгорание семи автомобилей на Ыйсмяэ теэ началось с принадлежавшей Мари Škoda Octavia, которая была подожжена. В тот же вечер Пярна задерживает и на время следствия с разрешения суда заключают под стражу.

Выяснилось, что машины поджигал не сам Пярн, а его друг Раймонд Лайва, на которого Пярн воздействовал как ложью, так и требованием о выплате долга.

Пярн не унимается и в тюрьме. При помощи других заключенных ему удается послать Мари два письма, в котором он угрожает жизни и здоровью женщины в случае, если она даст показания против него. Письмо из тюрьмы получает и Лайва, от которого Пярн требует отказаться от показаний.

Согласно заключенному с прокуратурой соглашению, Пярну было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев тюрьмы условно с таким же испытательным сроком с учетом того, что он уже отсидел почти восемь месяцев и отсидит еще как минимум месяц, поскольку окончательный вердикт будет вынесен 29 марта. Также Пярн должен возместить причиненный поджогом ущерб и в течение трех лет не подходить к Мари ближе чем на сто метров.