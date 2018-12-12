”Огни погашены, улицы пустые”. Стрельба в Страсбурге: в центре событий оказалось и множество эстонцев

Издание Eesti Päevaleht пишет, что недалеко от места происшествия находились и эстонские журналисты, в том числе редактор зарубежных новостей Eesti Päevaleht Кадри Веэмяэ.

”Говорят, что в кебабной захвачены заложники. Полная неразбериха. Бармен смотрит новости, посетители звонят близким”, — сообщила она с места событий. Через какое-то время находившихся в ресторане людей направили на улицу.

”Город пустой. Все заведения закрыты. Хозяин одной из квартир на втором этаже из окна звал людей внутрь”, — описывала она происходящее.

”Я сижу в ресторане у площади Клебера. Непосредственно выстрелов я не слышала, — сообщила с места события журналист ERR Малл Мялберг. — Знаем, что один человек погиб. Рождественский рынок закрыли, все огни погашены, трамвайное движение закрыто. Из ресторана никто не выходит. Мы знаем столько, сколько остальные, но выйти мы отсюда не можем”.

”Этот удивительный рождественский рынок, куда я приехала в свой отпуск, один из самых красивых в Европы, совсем ”умер” — огни погашены, улицы пустые. Больше я не могу ничего сказать. Я первый раз оказалась в такой ситуации, в центре стрельбы”, — добавила она.

”Я нахожусь в Страсбурге и также направлялась на ужин, где собирались эстонцы. Я шла и слушала в наушниках радио Куку, как вдруг увидела, что люди побежали и их стали выводить из центра города”, — описывает происходившее еще одна эстонка.