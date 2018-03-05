Официальным гербом волости Канепи может стать изображение листа конопли

Волость Канепи в Пылвамаа в ходе административной реформы объединилась с двумя другими волостями. Поэтому был объявлен конкурс на новые символы волости и народное голосование.

В декабре и январе волость Канепи объявила конкурс на новые герб, флаг и логотип для недавно сформированной волости. На конкурс поступило 23 работы, из которых выбрали 7 и отправили на народное голосование.

Пол словам старейшина волости, в голосовании приняли участие более 15 000 человек, из которых более 12 000 отдали голоса за дизайн с изображением листа конопли.

Окончательное решение насчет символики примет Госканцелярия.