05.03.2018, 20:10

Официальным гербом волости Канепи может стать изображение листа конопли

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rus.delfi.ee
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Kanepi vald tahab marihuaanasümboliga vappi
Kanepi vald tahab marihuaanasümboliga vappiFoto: Kanepi valla kodulehekülg

Волость Канепи в Пылвамаа в ходе административной реформы объединилась с двумя другими волостями. Поэтому был объявлен конкурс на новые символы волости и народное голосование.

В декабре и январе волость Канепи объявила конкурс на новые герб, флаг и логотип для недавно сформированной волости. На конкурс поступило 23 работы, из которых выбрали 7 и отправили на народное голосование.

Пол словам старейшина волости, в голосовании приняли участие более 15 000 человек, из которых более 12 000 отдали голоса за дизайн с изображением листа конопли.

Окончательное решение насчет символики примет Госканцелярия.

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