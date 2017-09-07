Официальное решение: картину со стены Горхолла нужно смыть

По инициативе депутата Рийгикогу центриста Мярта Сультса ученики Таллиннской художественной гимназии и группа уличных художников Pirados Brandi нарисовали в Таллинне на фасаде Горхолла большую картину. Генеральный директор Департамента охраны памятников старины не разделяет его восторга. Более того, окончательное теперь указание ведомства — картину нужно смыть.

В среду вечером молодые художники нанесли на фасад Горхолла суперграфику. Департамент охраны памятников старины считает подобную самодеятельность на стене памятника архитектуры непозволительной. Сам Мярт Сультс (Центристская партия) не видит никаких нарушений в своей деятельности.

Сультс и главный художник проекта Сильвер Сеэблум рассказали Delfi, что за картиной стоит глубокая и патриотическая мысль и произведение очень украшает городское пространство. Они называют запрет департамента бессмысленным и хотят довести его до конца. Сеэблум говорит, что давно хотел нарисовать что-то на Горхолле.

Департамент называет картину незаконной. Директор департамента Сийм Райе сказал Delfi, что Сультс приходил и показывал проект картины, но ему сразу сказали, что это незаконно: ”Такую вещь и согласовать нельзя. Это памятник культуры”. Он сравнил это с ситуацией, когда, например, кто-то пошел бы и разрисовал стену Ратуши.

Теперь Сультс обязан смыть картину. Он сказал, что в пятницу начнет искать того, кто сможет это сделать. Сультс с иронией отметил, что, конечно, они могут смыть свою картину, но не смогут нарисовать обратно те половые органы, которые они ранее закрасили.