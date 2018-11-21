21.11.2018, 11:16

Официально: новой главой МВД станет Катри Райк

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дополнено в 11:26
rus.delfi.ee
EST 52
Официально: новой главой МВД станет Катри Райк
Foto: Ann Vaida

Катри Райк подтвердила, что ей действительно поступило предложение стать преемницей Анвельта и занять место главы МВД. Райк согласилась.

Завтра вечером соберется правление соцдемов, на котором, по всей вероятности, ее и утвердят в новой роли.

Сегодня вопрос ее кандидатуры обсуждался в Рийгикогу с Осиновским и Ратасом.

До заявления Андреса Анвельта о желании уйти в отставку и вообще из политики, предполагалось, что он будет на выборах в Рийгикогу первым номером ида-вирумааского списка соцдемов. По всей вероятности, список возглавит Райк.

Напомним, как развивались события.

Ректор Академии МВД, депутат нарвского городского собрания, социал-демократ Катри Райк заявила в интервью ERR, что будет согласна, если ей сделают подобное предложение.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт во вторник сообщил, что уходит в отставку и покидает политику, отказавшись баллотироваться в Рийгикогу как первый номер соцдемов в Ида-Вирумаа.

В предварительном списке Райк была вторым номером СДП в Ида-Вирумаа. Катри Райк вступила в СДПЭ в июне 2018 года. С 2001 года она являлась членом партии Res Publica и ее преемника — "Союза Отечества и Res Publica" (IRL), выйдя из партии в октябре 2017 года.

Председатель СДПЭ Евгений Осиновский сказал ERR, что партия в ближайшие дни обсудит кандидатуры на пост министра. Назначение Райк первым номером в Ида-Вирумаа Осиновский поддерживает.

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