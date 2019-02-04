Официально! Лайне Рандъярв покидает Рийгикогу и получит солидную компенсацию

rus.delfi.ee EST

Лайне Рандъярд подала Рийгикогу заявление об отставке. В качестве причины она назвала выдвижение своей кандидатуры на пост старейшины Виймси.