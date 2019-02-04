04.02.2019, 17:17
Официально! Лайне Рандъярв покидает Рийгикогу и получит солидную компенсацию(3)
Лайне Рандъярд подала Рийгикогу заявление об отставке. В качестве причины она назвала выдвижение своей кандидатуры на пост старейшины Виймси.
Лайне Рандъярд подала Рийгикогу заявление об отставке. В качестве причины она назвала выдвижение своей кандидатуры на пост старейшины Виймси.
Покидая депутатское кресло, она получит солидную компенсацию в размере зарплаты за три месяца (10 500 евро).
Станет ли Рандъярв старейшиной Виймси, выяснится 12 февраля. Ее кандидатуру выдвинул бывший старейшина Сийм Каллас.
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