04.02.2019, 17:17

Официально! Лайне Рандъярв покидает Рийгикогу и получит солидную компенсацию

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rus.delfi.ee
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Laine Randjärv
Laine RandjärvFoto: Ilmar Saabas

Лайне Рандъярд подала Рийгикогу заявление об отставке. В качестве причины она назвала выдвижение своей кандидатуры на пост старейшины Виймси.

Покидая депутатское кресло, она получит солидную компенсацию в размере зарплаты за три месяца (10 500 евро).

Станет ли Рандъярв старейшиной Виймси, выяснится 12 февраля. Ее кандидатуру выдвинул бывший старейшина Сийм Каллас.

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