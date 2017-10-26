26.10.2017, 11:05

Официально: Еврокомиссия выставит за хутор Эрма счет на 128 500 евро

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rus.delfi.ee
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Presidendipere lasi Ärma talu enne sissekolimist toetusraha abiga ilusasti korda teha.
Presidendipere lasi Ärma talu enne sissekolimist toetusraha abiga ilusasti korda teha.Foto: Viktor Tund

Министерство финансов ожидает от Еврокомиссии счета, на основании которого вернет 128 515,14 евро пособия, полученного в свое время на развитие президентского хутора Эрма.

Большая часть этой суммы будет взята из карманов налогоплательщиков, часть — из кармана Тоомаса Хендрика Ильвеса.

”Сумма нами утверждена, в качестве дальнейшего шага Европейская комиссия должна прислать официальное требование о возврате”, — сказал пресс-секретарь министерства.

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