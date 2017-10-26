Официально: Еврокомиссия выставит за хутор Эрма счет на 128 500 евро

Presidendipere lasi Ärma talu enne sissekolimist toetusraha abiga ilusasti korda teha. Foto: Viktor Tund

Министерство финансов ожидает от Еврокомиссии счета, на основании которого вернет 128 515,14 евро пособия, полученного в свое время на развитие президентского хутора Эрма.