Официально: Еврокомиссия выставит за хутор Эрма счет на 128 500 евро

Министерство финансов ожидает от Еврокомиссии счета, на основании которого вернет 128 515,14 евро пособия, полученного в свое время на развитие президентского хутора Эрма.
Большая часть этой суммы будет взята из карманов налогоплательщиков, часть — из кармана Тоомаса Хендрика Ильвеса.
”Сумма нами утверждена, в качестве дальнейшего шага Европейская комиссия должна прислать официальное требование о возврате”, — сказал пресс-секретарь министерства.
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