02.05.2018, 09:54

Однопартиец: что несет Тоом — просто невероятно. Она создает псевдопроблемы

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rus.delfi.ee
EST 22
Arvamusfestival 2017 esimene päev
Yana Toom arvamusfestivalilFoto: Hendrik Osula

В партиях уже вовсю составляют избирательные списки к выборам в Рийгикогу, которые состоятся в 2019 году. И Центристская партия не исключение; баллотироваться желают все нынешние члены фракции, поодиночке разведывают: у кого какие виды в плане попасть в избирательные список. Разумеется, выдвигают кандидатуры все нынешние городские управленцы, но ходят разговоры и о новых людях.

Хотя центристы сейчас в рейтинге на втором месте, они идут на выборы с четкой целью: выиграть. В рядах центристов есть люди, по чьим оценкам, единственный вопросительный знак — Яна Тоом. С одной стороны, партия — как бы ее заложник: политик приносит множество голосов. Но есть и обратная сторона.

Последние действия Тоом, которые вывели из себя часть ее однопартийцев: она организовала петицию в Брюсселе, чтобы серопаспортники также могли принимать участие в выборах в Европарламент. ”Я постараюсь оказать очень сильное давление на Брюссель, чтобы эти люди могли голосовать на выборах в Европарламент. Я и обязательно с этим справлюсь”, — прокомментировала ситуацию Тоом.

„То, что она (Тоом — прим. ред.) несет — просто невероятно. Тоом создает псевдопроблемы, давая посредством своих высказываний реформистам возможность постоянно тасовать русскую карту. Но именно из-за ”выдвижения” русской карты мы проиграли последние трое выборов в Рийгикогу”, — поделился своими соображениями один из центристов. ”Знаете, ни Стальнухин, ни Вельман, ни Кылварт не играют с этой жертвой так, как Тоом. Они могут и иным способом получить голоса. Хороший пример — Михаил Кылварт с почти 25 000 голосами на муниципальных выборах”, — добавил он.

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