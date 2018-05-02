Однопартиец: что несет Тоом — просто невероятно. Она создает псевдопроблемы

В партиях уже вовсю составляют избирательные списки к выборам в Рийгикогу, которые состоятся в 2019 году. И Центристская партия не исключение; баллотироваться желают все нынешние члены фракции, поодиночке разведывают: у кого какие виды в плане попасть в избирательные список. Разумеется, выдвигают кандидатуры все нынешние городские управленцы, но ходят разговоры и о новых людях.

Хотя центристы сейчас в рейтинге на втором месте, они идут на выборы с четкой целью: выиграть. В рядах центристов есть люди, по чьим оценкам, единственный вопросительный знак — Яна Тоом. С одной стороны, партия — как бы ее заложник: политик приносит множество голосов. Но есть и обратная сторона.

Последние действия Тоом, которые вывели из себя часть ее однопартийцев: она организовала петицию в Брюсселе, чтобы серопаспортники также могли принимать участие в выборах в Европарламент. ”Я постараюсь оказать очень сильное давление на Брюссель, чтобы эти люди могли голосовать на выборах в Европарламент. Я и обязательно с этим справлюсь”, — прокомментировала ситуацию Тоом.