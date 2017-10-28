Одним из приоритетов в области музыки на 2018 год является интернационализация

Министр культуры Индрек Саар объявил первые туры подачи конкурсных заявок в области музыки на 2018 год. Всего в рамках конкурсов в области музыки будет распределено 1 119 000 евро, сообщает Министерство культуры.

Больше всего существенных изменений произошло в конкурсе "Заказ музыкального творчества и музыкальные издания". В рамках этого конкурса финансируются создание нового творчества, а также сбор и обеспечение доступности важных музыкальных произведений и текстов. Общая сумма субсидий, выделяемых в рамках конкурса, составляет 215 000 евро, минимальный размер субсидии на соискателя — 2000 евро.

Советник Министерства культуры по вопросам музыки Мадли-Лийз Партс пояснила, что важное существенное обновление конкурса затрагивает обеспечение доступности нового эстонского музыкального творчества на международном уровне. "Комиссия может поддержать суммой до 25 000 евро резидентуру одного композитора при какой-либо музыкальной организации или коллективе, а также международные совместные заказы музыкального творчества. Мы считаем важным, чтобы соискатели видели перспективы для своих новых музыкальных творений и планировали их исполнение не только в рамках премьер. Это очень важный толчок для выхода нашей музыки и музыкантов на международную арену, предпосылкой которого являются эффективные и надежные партнерские отношения", — сказала Партс.

Срок предоставления заявок 1 декабря 2017.

Одновременно для соискателей открыты туры подачи конкурсных заявок "Музыкальные фестивали, организаторы и коллективы", а также "Музыкальные конкурсы и молодой музыкант". Ознакомьтесь со всеми условиями участия в конкурсах и составом консультационной комиссии здесь.

Заявки необходимо подавать с дигитальной подписью электронно min@kul.ee или на бумажном носителе по адресу Суур-Карья 23, 15076 Таллинн. Заявку необходимо подавать по форме заявки на проектную субсидию Министерства культуры.